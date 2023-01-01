Папки на заказ для любых документов с логотипом

Папка-счет из алькантары. Материал - легендарный материал Алькантара, отличительная особенность которого заключается в его необычных тактильных свойствах. и который отличается высокой износостойкостью. На ощупь Алькантара напоминает замшу, но, в отличие от натурального материала, Алькантара не протирается и не лоснится. Любые пятна, в том числе жировые, вытираются простой влажной тряпкой. Отделка - внутренняя выклейка метализированным переплетным материалом, два кармана. Логотип - блинтовое тиснение. *стоимость указана при тираже от 30 шт.

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