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8 (800) 350-09-76
Москва, ул. Электрозаводская 21
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Папки на заказ для любых документов с логотипом

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Механизм крепления::
на болтах
Обложка (материал):
Полноцветная (мелованная бумага)
Папки меню КОЛОР полноцветная печать
Папка меню Колор. Папка меню переплетная из дизайнерской бумаги с полноцветной печатью. Материал: мелованная бумага/дизайнерская бумага, переплет на картон каппа. Варианты отделки: металлические уголки, люверсы, крепление листов меню на резинку/болты. Логотип: полноцветная печать, возможно тиснение. *Стоимость указана при тираже от 30 шт.
Механизм крепления::
на болтах
Обложка (материал):
Ткань
Обложки для меню ЭКО-ПРАКТИК
Папка Эко-практик. Материал: необычный тканевый переплетный материал с глубокой фактурой, переплет на картон каппа. Варианты отделки: металлические уголки, люверсы, крепление листов меню на резинку/болты, внутренняя выклейка, дополнительные карманы под вставки спец. предложений. Логотип: тиснение, шелкография, высокая печать. *Стоимость указана при тираже от 30 шт.
Обложка (материал):
Кожзам/эко кожа
Папки меню «Идея» из эко кожи
Папка меню «Идея» Классическая папка меню из эко кожи. Материал: переплетный материал, имитирующий натуральную кожу, переплет на картон. Варианты отделки: прошивка по периметру, внутренняя выклейка, дополнительные карманы, металлические уголки, люверсы, крепление листов меню на резинку. Логотип: тиснение фольгой и блинт, шелкография. *Стоимость указана при тираже от 30 шт.
от
Механизм крепления::
кольцевой
Обложка (материал):
Кожзам/эко кожа
Цвет папки:
Оранжевый
Папки меню СОФТ ТАЧ
Папка меню Софт тач. Классическая папка меню из эко кожи. Материал: переплётный материал, имитирующий натуральную кожу, переплет на картон. Варианты отделки: прошивка по периметру, внутренняя выклейка, дополнительные карманы, металлические уголки, люверсы, крепление листов меню на резинку. Логотип: тиснение фольгой и блинт, шелкография. *Стоимость указана при тираже от 30 шт.
Механизм крепления::
на болтах
Обложка (материал):
Алькантара
Цвет папки:
Бордовый
Папки меню АЛЬКАНТАРА
Материал: легендарный переплетный материал Алькантара, тактильно напоминающий замшу, переплет на картон. Варианты отделки: внутренняя выклейка, дополнительные карманы, возможно комбинировать с другими материалами, люверсы, крепление листов меню на резинку или болты. Нанесение логотипа: блинтовое бесцветное тиснение. *Стоимость указана при тираже от 30 шт.
Обложка (материал):
Полноцветная (мелованная бумага)
Папки меню СИТИ
Папка меню Сити. Полноцветное меню. Материал: мелованная бумага с полноцветной печатью, внешний переплетный корешок. Варианты отделки: возможна ламинация обложки или всего блока, металлические болты. Логотип: полноцветная печать, возможно тиснение, шелкография. *Стоимость указана при тираже от 30 шт.
Папки меню БИСТРО
Папки меню Бистро. Пластиковая папка меню Материалы: прозрачный пластик, кожзам. Отделка: прошивка по периметру, металлические уголки. *Стоимость указана при тираже от 30 шт.
Механизм крепления::
на болтах
Обложка (материал):
Дизайнерская бумага
Папки меню ИГРА СВЕТА
Папка меню Игра света. Переплетная конструкция с использованием дизайнерской бумаги с тиснением "верже". Материал: дизайнерская бумага немецкой фабрики GMUND с тиснением "верже", переплет на картон каппа. Варианты отделки: металлические уголки, люверсы, крепление листов меню на резинку/болты. Логотип: полноцветная печать, возможно тиснение, шелкография. *Стоимость указана при тираже от 30 шт.
Обложка (материал):
Кожзам/эко кожа
Цвет папки:
Синий
Папка-счет из эко кожи с прошивкой и уголками
Папка-счет из эко кожи с прошивкой по периметру. Классический вариант исполнения. Материал: эко кожа. Отделка: прошивка по периметру, металлические уголки, внутренняя выклейка карманов. Логотип: тиснение золотой фольгой. *стоимость указана при тираже от 30шт.
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Обложка (материал):
Кожзам/эко кожа
Цвет папки:
Красный
Красная папка-счет софт тач с тиснением логотипа и паттерна
Папка-счет из эко-кожи с тиснением логотипа и паттерна. Материал - приятная на ощупь эко-кожа, очень мягкая текстура, которую не хочется выпускать из рук. Отделка - внутренняя выклейка, два кармана. Логотип - блинтовое тиснение, паттерн, шелкография. *стоимость указана при тираже от 30 шт.
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Обложка (материал):
Кожзам/эко кожа
Цвет папки:
Серый
Папка счет из серой эко кожи с карманами для St Regis
Папка-счет из эко-кожи с карманами по ручку и карту. Материал - приятная на ощупь эко-кожа, очень мягкая текстура, которую не хочется выпускать из рук. Отделка - прошивка по периметру, карманы под чек, карту и ручку Логотип - блинтовое тиснение.
Обложка (материал):
Алькантара
Цвет папки:
Чёрный
Папка-счет из алькантары ПС_4
Папка-счет из алькантары. Материал - легендарный материал Алькантара, отличительная особенность которого заключается в его необычных тактильных свойствах. и который отличается высокой износостойкостью. На ощупь Алькантара напоминает замшу, но, в отличие от натурального материала, Алькантара не протирается и не лоснится. Любые пятна, в том числе жировые, вытираются простой влажной тряпкой. Отделка - внутренняя выклейка метализированным переплетным материалом, два кармана. Логотип - блинтовое тиснение. *стоимость указана при тираже от 30 шт.
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Папки для гостиниц и ресторанов

комплексное оснащение
комплексное оснащение
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